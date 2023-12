Vereador Maicon Queiroz questiona a destinação dos recursos da contribuição para iluminação pública em Nova Friburgo - Reprodução TV Câmara

Vereador Maicon Queiroz questiona a destinação dos recursos da contribuição para iluminação pública em Nova FriburgoReprodução TV Câmara

Publicado 20/12/2023 11:36

O vereador Maicon Queiroz afirmou que o Prefeito Johnny Maycon teria usado o dinheiro arrecadado com a taxa de iluminação pública para custear o que chamou de “futilidades”. A afirmação aconteceu na sessão da Câmara do dia 5 de dezembro.

De acordo com o vereador, entre esses gastos estão a aquisição de peças natalinas para atender Secretaria de Turismo e Marketing; contratação de empresa especializada de sonorização e iluminação cênica para eventos de Natal; folha de pagamento dos servidores da Secretaria Municipal de Governo e da Secretaria de Gabinete do Prefeito; R$ 930 mil de subsídio a FAOL; desapropriação do antigo SASE, em Olaria; e processos administrativos.

Entre os itens enumerados por Maicon Queiroz, o vereador destacou o uso dos recursos para pagar gratificação de servidores públicos nomeados no gabinete do Prefeito Johnny Maycon, que já ocupam cargos com remuneração alta. “As ruas estão escuras, as lâmpadas em péssimas qualidade e o problema continua de forma grave”, disse Queiroz.

O parlamentar afirmou que vai protocolar uma denúncia ao Tribunal de Contas do Estado e ao Ministério Público do Rio de Janeiro para que a situação seja investigada.