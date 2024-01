Unidade Básica de Saúde Tunney Kassuga, em Olaria, Nova Friburgo - Reprodução Internet

Unidade Básica de Saúde Tunney Kassuga, em Olaria, Nova FriburgoReprodução Internet

Publicado 05/01/2024 18:34

Pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) em Nova Friburgo estão reclamando da falta de médicos nos postos de saúde do município. A queixa foi reforçada pelo vereador Márcio Alves, que apontou nas redes sociais as longas filas por atendimento. Segundo denunciado por Márcio, faltam especialistas na rede e em algumas especialidades como cardiologista e psiquatria. Em outras especialidades médicas, como a urologia, neuropediatria e a gastroenterologia, são poucos os médicos e há fila extensa para atendimento.

Márcio Alves apresentou no final do ano passado, na Câmara Municipal, um projeto de lei que visa dar mais agilidade ao atendimento em Nova Friburgo e reduzir o tempo de espera. A proposta foi aprovada em primeira votaçãoe, se aprovada, a rede pública será autorizada a realizar exames com pedidos médicos emitidos pela rede particular, sem necessidade do paciente ter que refazer a consulta com um especialista do SUS.

Nas redes sociais, a população tem se manifestado. "Proctologista não tem. Meu filho estava com consulta marcada para 23 de novembro, desmarcaram porque não tem mais o médico. Para dermatologista é um ano na fila", comentou um morador de Friburgo na postagem do vereador. Outra paciente reclamou: "Eu estou esperando uma ligação do posto pra marcar um neurologista há 5 anos e até hoje não recebi esta ligação."

O que diz a Prefeitura



Por meio de nota à imprensa, a Prefeitura está promovendo um concurso público que vai contratar mais profissionais médicos visando ofertar um atendimento mais ágil e de qualidade à população. Além disso, nos últimos dois anos, promoveu diversas iniciativas para manter os médicos na rede, implantando uma padronização salarial para a categoria e reajustando salários de plantonistas e médicos da atenção básica para que as remunerações fossem mais compatíveis com o mercado de trabalho.