Faltam médicos em diversas especialidades em Nova Friburgo (Imagem Ilustrativa)Reprodução Redes Sociais

Publicado 02/01/2024 16:18

Moradores de Nova Friburgo sofrem com a longa espera por atendimento com especialistas pelo SUS, seja por falta de médicos na rede ou por número insuficiente de especialistas disponíveis, denunciou o vereador Marcinho Alves em publicação nas redes socias. Cardiologia e Psiquiatria, por exemplo, são duas especialidades que não estão sendo oferecidas no município e, em função disso, a fila de espera pela consulta, nos dois casos, ultrapassa dois mil pacientes.

Mais de 600 pessoas aguardam por atendimento de um reumatologista, outra especialidade em falta em Friburgo, segundo dados divulgados por Marcinho. Não está muito diferente para quem precisa de exames para diagnósticos: mais de 2300 pessoas estão a espera de uma endoscopia e mais de 1200 que precisam de colonoscopia.

Apesar do vereador não citar na publicação, outros moradores denunciam falta de médicos em outras especialidades. "Proctologista não tem. Meu filho estava com consulta marcada para 23 de novembro, desmarcaram porque não tem mais o médico. Para dermatologista é um ano na fila", comentou Neivam Amaral.



Ângela Maria precisa de neurologista: "Eu estou esperando uma ligação do posto pra marcar um neurologista há 5 anos e até hoje não recebi esta ligação", afirmou nos comentários da postagem.

Para o vereador, a demanda por tais exames, de custo alto, é grande porque concentra os pedidos médicos dos pacientes do SUS e também daqueles que, eventualmente, conseguem pagar uma consulta particular, mas que não têm recursos para pagar por exames e tratamento. Esses pacientes, mesmo com o pedido de exame, precisam passar pelos médicos do SUS, o que aumenta a fila das consultas.

Projeto de Lei quer agilizar o atendimento da saúde

Visando dar mais celeridade a esse processo e reduzir o tempo de espera por atendimento, está em discussão na Câmara Municipal, já aprovado em primeira votação, um projeto de lei de autoria do vereador Marcinho que autoriza a rede pública a realizar exames com pedidos médicos emitidos por profissionais da rede particular, sem necessidade de o paciente ter que refazer a consulta com um especialista do SUS.