Em Lumiar, haverá festa de Rèveillon no coreto e no DeckReprodução Redes Sociais

Publicado 30/12/2023 10:12

Depois de uma decoração e programação de Natal estimada em mais de R$ 6 milhões, a Prefeitura de Nova Friburgo não terá dinheiro para realizar o Rèveillon na cidade.

Por meio de nota à imprensa, o governo municipal afirmou que considera que o simbolismo da data e a repercussão positiva das edições dos dois anos anteriores fizeram do Natal de Nova Friburgo uma referência no estado do Rio de Janeiro, tornando a cidade um dos principais destinos turísticos no período. Além disso, o Natal proporcionou uma experiência mágica para friburguenses e visitantes, de todas as idades e classes sociais, gratuitamente. Assim, não haverá programação própria do município para o ano novo.



Ainda assim, a Secretaria Municipal de Cultura informou que está prestando apoio ao evento 'Revéillon 2024 Lumiar', cuja organização está sendo feita por empresárias locais.



Programação em Lumiar:



Domingo, 31



Deck: das 13h às 16h - DJ Rádio Vitrola



Coreto da praça: 18h às 21h - Baião de 3 / 22h à 1h - Ismael Carvalho e Banda