Atraso na licitação do transporte público também é um dos desafios da mobilidade de Nova FriburgoReprodução Redes Sociais

Publicado 03/01/2024 14:17

A Prefeitura de Nova Friburgo assinou um contrato com a empresa Marchesini Serviços de Engenharia e Projetos Ltda para a prestação dos serviços de assessoria de trânsito. A empresa será responsável pela elaboração de estudos, pesquisas e planejamento, treinamento de pessoal, revisão e elaboração de projetos, ações de educação do trânsito, análise de serviços de engenharia de transporte, tráfego e trânsito assim como serviços de apoio executados pela Secretaria Municipal de Ordem e Mobilidade Urbana (Smomu). De acordo com o documento, publicado no Diário Oficial de 30 de dezembro, o contrato terá a duração de 1 ano (12 meses) no valor de R$ 599.336,17.

É a segunda vez em menos de um ano que a Prefeitura de Nova Friburgo paga por estudo de trânsito. Em 2023, a COPPE UFRJ recebeu R$ 970 mil para estudo sobre mobilidade urbana, que deu base para a licitação que definiu o modal a ser implementado na cidade com relação ao transporte público.

Apesar do grande investimento, o plano de mobilidade urbana do município ainda não saiu do papel. Entre os projetos mais esperados que não tiveram andamento estão o Rotativo, para organizar o estacionamento nas vias públicas, e a criação de ciclovias para estimular o uso de bicicletas.