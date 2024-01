Contrato emergencial da prefeitura com a Nova Faol vence no fim de janeiro - Divulgação

Contrato emergencial da prefeitura com a Nova Faol vence no fim de janeiro

Publicado 10/01/2024 13:09

Será encerrado no fim de janeiro o contrato emergencial da Prefeitura de Nova Friburgo com a NOVA FAOL, concessionária responsável pelo transporte público de Nova Friburgo e o governo ainda não tem definida a empresa que assumirá o serviço, uma vez que a nova tentativa de licitar o transporte deu deserta será apenas dia 23 de janeiro. A expectativa é de que desta vez haja empresa interessada, uma vez que os erros apontados no edital teriam sido corrigidos.

No processo licitatório deserto, realizado em 19 de dezembro, houve um questionamento sobre possíveis erros no edital. Segundo a NOVA FAOL, havia erros referentes ao estudo da COPPE UFRJ. De acordo com a empresa, o documento considerava valores defasados e não levava em conta outros indicativos que pautam serviços, salários, equipamentos, entre outros insumos.



Ainda segundo a concessionária, havia indício de redução no cálculo de quilômetros a serem rodados, o que acarretaria na extinção de linhas, na redução de viagens e na mudança de itinerários. Com isso, milhares de friburguenses podem ser afetados.

Caso a llcitação não seja concluída a tempo, fica a dúvida da população se a Nova Faol seguirá operando com contrato vencido ou se o serviço corre o risco de ser interrompido na cidade.