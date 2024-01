Uma enxurrada desceu da Rua Sara Braune e arrancou o calçamento em parte da Rua Carlos Alberto Braune, no bairro Braunes. Via foi interditada para veículos e pedestres. - Prefeitura de Nova Friburgo

Publicado 13/01/2024 08:58

A forte chuva que caiu, na tarde de sexta-feira (12), provocou alagamento em ruas, principalmente no Centro. A Secretaria de Defesa Civil de Nova Friburgo registrou cinco ocorrências, todas sem feridos:



- O teto de uma clínica particular especializada afundou, na Praça Marcílio Dias, no Centro;

- Um deslizamento de terra de pequeno porte, na Av. dos Ferroviários;

- ⁠Um deslizamento de terra, também de pequeno volume, no bairro Santa Elisa;

- ⁠Um afundamento de via, no bairro Braunes (já solucionado pela concessionária de água e esgoto);

- Uma enxurrada desceu da Rua Sara Braune e arrancou o calçamento em parte da Rua Carlos Alberto Braune, no bairro Braunes. O local já foi vistoriado pelo prefeito Johnny Maycom, Defesa Civil, a equipe da Secretaria de Obras e representante da empresa contratada pelo Governo do Estado, que vai executar o reparo na via.



Nova Friburgo registrou um volume de chuva de 16,6 milímetros nas últimas 24 horas. Nesse período, a localidade que registrou o maior volume de chuva foi Barroso, em Olaria, com 52,2 milímetros de chuva. Sendo que em uma hora, a precipitação foi de 45 milímetros, volume considerado muito grande.

A chuva elevou o volume do Rio Cônego e, consequentemente, do Rio Bengalas, no entanto, não houve transbordo.



A cidade segue em Atenção, com a previsão de chuva moderada a forte e ocasionalmente muito forte até o domingo, dia 14, conforme alerta já divulgado pela Defesa Civil Municipal.



Por conta da ocorrência na Rua Carlos Alberto Braune, que dá acesso ao bairro Braunes, a Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana interditou totalmente a via, inclusive para pedestres, de forma provisória. A medida foi necessária para o início das intervenções de recuperação do calçamento. A entrada e a saída para o bairro Braunes devem ser feitas pelo Parque Santa Elisa, via Catarcione, ou pelo Cordoeira, acessando a Rua Chico Mendes.