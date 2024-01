Cerimônia de transmissão de cargo aconteceu na terça (9) no 11ºBPM - Reprodução Redes Sociais

Publicado 11/01/2024 15:17 | Atualizado 11/01/2024 15:20

O 11º Batalhão de Polícia Militar está sob novo comando desde terça-feira (9) quando foi realizada no local uma solenidade de passagem de comando. O tenente-coronel Rodrigo Ferreira Moreira assumiu o comando do batalhão, substituindo o tenente-coronel André Holanda Cavalcante.



Holanda, que já é morador de Teresópolis, assumiu o comando do 30º BPM, no lugar do tenente-coronel Alex Marchito Soliva, que seguiu para Petrópolis, onde tomou posse numa solenidade realizada quarta-feira (10).

Segundo a Polícia Militar, a troca nos comandos tem a finalidade de renovar os modelos de gestão e motivar as tropas.





Reprodução redes sociais Novos comandantes de Nova Friburgo e Teresópolis