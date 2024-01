CRAS Centro estaria com dificuldade para atender demanda da população - Divulgação

CRAS Centro estaria com dificuldade para atender demanda da populaçãoDivulgação

Publicado 16/01/2024 13:36

Uma comissão formada pelos vereadores de Nova Friburgo Maicon Queiroz, Pricilla Pitta e Marcinho realizou uma fiscalização na última semana para verificar a situação do atendimento ao público, no Centro de Referência Social (CRAS) do centro da cidade, após receberem denúncias de que a população estava chegando na madrugada ao local para garantir um lugar na fila para receber assistência. A denúncia tinha fundamento, como comprovaram os parlamentares ao chegar no local.

Segundo o parlamentar Maicon Queiroz, um grupo das pessoas da fila não estavam com dificuldades de receber o novo benefício do cartão alimentação e muitos já não recebem a cesta básica há meses.

De acordo com a Prefeitura de Nova Friburgo, o cartão de alimentação substitui a cesta básica. Agora a Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas para a Juventude, disponibiliza um cartão para usuários que recebem uma cesta mensalmente. Sobre a situação dos atendimentos, a Secretaria Municipal de Assistência Social informou à imprensa que mais profissionais estão sendo disponibilizados para agilizar os atendimentos, e evidencia que o registro de filas tem ocorrido apenas no CRAS Centro, nas demais unidades o atendimento está acontecendo normalmente.