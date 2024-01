Uma doação de sangue pode salvar até quatro vidas - Reprodução Redes Sociais

Uma doação de sangue pode salvar até quatro vidasReprodução Redes Sociais

Publicado 18/01/2024 12:06

O Hemocentro Regional Enfermeira Cássia Viviane Kale Martins, de Nova Friburgo, divulgou comunicado nas redes sociais convocando a população friburguense a doar sangue imediatamente, pois os estoques de todos os grupos sanguíneos estão baixos. Uma doação pode salvar até quatro vidas.

Condições para doação

-Ter idade entre 16 a 69 anos (o menor de 18 anos somente acompanhado do responsável legal (pai ou mãe) (o doador não poderá fazer doação de sangue pela primeira vez após os 60 anos);

-Levar documento oficial e original com foto (identidade, CNH ou carteira de trabalho);

- Ter peso mínimo de 50 quilos;

- Prazo mínimo de repouso de seis horas;

- Não ser usuário de drogas ou alcoólatra;

- Não estar grávida ou amamentando;

- Não ingerir bebida alcoólica nas 12 horas anteriores;

- Não ter mantido contato sexual com pessoas que tenham comportamento de risco para doenças sexualmente transmissíveis;

- Não é necessário estar em jejum. não ingerir alimentos gordurosos ou derivados do leite antes da doação.( ex: leite - qualquer tipo, manteiga, queijo, presunto, ovos, mortadela, etc);

- Não apresentar febre ou gripe nos últimos 15 dias;

- Pessoas com tatuagem, micropigmentação ou piercing podem diar após 1 ano do procedimento;

- Vacinados contra a Covid-19 podem doar após sete dias de imunizados. Para vacina da gripe, a doação pode ser feita após três dias. E para vacina contra a febre amarela, após 30 dias.