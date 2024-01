Licitação está suspensa por prazo indeterminado para a análise técnica da documentação apresentada - Reprodução Redes Sociais

Publicado 23/01/2024 15:14

A Prefeitura de Nova Friburgo voltou a realizar, nesta terça-feira, 23/1, o processo licitatório do transporte público municipal, depois de uma tentativa frustrada quando nenhuma empresa se apresentou interessada na concessão do serviço. Desta vez, uma companhia apresentou proposta, a Nova Faol, empresa que até o momento opera o transporte público municipal com contrato emergencial.

Com a apresentação da proposta comercial, conforme edital, a Comissão Permanente de Licitação suspendeu o certame, por prazo indeterminado, para realizar a análise técnica da documentação apresentada. Segundo a Comissão, caso a documentação seja aprovada, será marcada nova data para a continuidade do procedimento, entrando na etapa de análise dos documentos de habilitação. Caso toda documentação seja aprovada em todas as etapas, a empresa será declarada vencedora.