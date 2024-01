Criminosa foi conduzida à 151ª DP - Divulgação

Criminosa foi conduzida à 151ª DP Divulgação

Publicado 23/01/2024 15:01

Agentes do 11° Batalhão de Polícia de Nova Friburgo prenderam uma mulher suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas, no último fim de semana, no distrito de Conselheiro Paulino.

A suspeita foi presa com 80 papelotes de cocaína e um caderno de anotações do tráfico de drogas. O celular dela também foi apreendido pela polícia.

O fato ocorreu na manhã de sábado (21), na Marcolino da Rosa Pinheiro, no bairro Prado. A mulher e o material apreendido foram apresentados para o registro de ocorrência na 151a Delegacia de Polícia.