Escolas de Samba do bairro negam propriedade ou gestão do imóvel - Reprodução Redes Sociais

Escolas de Samba do bairro negam propriedade ou gestão do imóvelReprodução Redes Sociais

Publicado 30/01/2024 08:07

Um incêndio tomou conta de um imóvel nesta segunda-feira (29), no bairro Olaria, em Nova Friburgo. As informações preliminares davam conta de que as fantasias da escola de samba do Grupo Especial Imperatriz de Olaria estavam no local. Em instantes, o fogo se alastrou e causou uma grande nuvem de fumaça na Rua São Roque. As chamas foram controladas no fim da manhã pelos bombeiros.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada para a ocorrência às 11h46min e duas vítimas foram encaminhadas ao Hospital Municipal Raul Sertã, um homem de 26 anos com ferimentos leves e uma mulher de 48 anos com ferimentos moderados. No local, foram encontrados diversas alegorias de carnaval e entulho.



As escolas de samba do bairro, Unidos do Imperador e Imperatriz de Olaria, informaram à imprensa que os materiais de carnaval que estavam no imóvel não pertencem a elas. Acredita-se que a casa seja de um trabalhador do carnaval friburguense, que realiza venda e aluguel de fantasias na cidade.