Suposto criminoso já foi preso pela Polícia Militar - Divulgação

Publicado 29/01/2024 15:54

Um homem de 27 anos foi encontrado morto no início da manhã de domingo (28) na Avenida Euterpe Friburguense, no Centro de Nova Friburgo. A vítima chegou a ser socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros, mas morreu enquanto recebia os primeiros socorros no Hospital Municipal Raul Sertã.

Segundo nota oficial dao 11º BPM, teria sido um caso de homicídio e o suposto criminoso já teria sido preso: “Em ação conjunta do 11º BPM e da 151ªDP, foi capturado um dos envolvidos no homicídio ocorrido na madrugada deste domingo, 28, na Avenida Euterpe Friburguense, no centro de Nova Friburgo. Essa pronta resposta é resultado da rápida ação desencadeada pelo setor de inteligência da Polícia Militar e agentes da Polícia Civil, que estão levantando maiores informações para a identificação e prisão do segundo envolvido no respectivo crime”, diz a nota.