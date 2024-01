ccc - Divulgação 11BPM

cccDivulgação 11BPM

Publicado 29/01/2024 16:01 | Atualizado 29/01/2024 16:02

Policiais do 11º Batalhão de Polícia Militar, de Nova Friburgo, apreenderam 19 cargas de cocaína, totalizando 1.973 papelotes prontos para venda, em operação contra o tráfico de drogas no município.

A ação fpi realizada na sexta-feira (26) pelo Serviço de Inteligência do 11º BPM no bairro Alto do Floresta, em Conselheiro Paulino. Ninguém foi preso.

Segundo a Polícia Militar, esta foi a segunda maior apreensão de drogas em Nova Fribugo neste mês de janeiro. Recentemente, o 11º BPM apreendeu 6,5 quilos de cocaína no bairro Village.