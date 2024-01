Alas da unidade estão interditadas com fitas zebradas - Maicon Queiroz

Alas da unidade estão interditadas com fitas zebradasMaicon Queiroz

Publicado 30/01/2024 08:36

Em vistoria à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Conselheiro Paulino, em Nova Friburgo, o vereador Maicon Queiroz identificou uma série de problemas estruturais na construção que colocam em risco os pacientes e funcionários. O piso de enfermarias, pediatria e banheiros, por exemplo, está cedendo. Há locais interditados para uso com fita zebrada.

Segundo o vereador, desde 2023 ele vem acompanhando os problemas na unidade e questionando a Prefeitura de Nova Friburgo sobre as soluções que serão dadas, uma vez que a população do distrito conta com a unidade para urgências.

Prefeitura atribui responsabilidade à OS

À imprensa, a Prefeitura afirma que a responsabilidade da manutenção é da Viva Rio, Organização Social (OS) contratada em 2019 para gerir a unidade e que desde maio de 2023 vem notificando a OS para que realize as intervenções necessárias, mas que não recebeu resposta efetiva. Com isso, segundo a Prefeitura, foi instaurado um processo judicial em 18 de outubro de 2023, com pedido de tutela deferido no dia 14 de dezembro dando prazo de cinco dias para as intervenções serem realizadas, mas que até agora a gestão da UPA não teria sido notificada pela justiça.