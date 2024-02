Transito está mais violento nas vias friburguenses - Reprodução Redes Sociais

Publicado 05/02/2024 15:10

A violência no trânsito e o excesso de acidentes em Nova Friburgo continuam sendo evidenciados nas estatísticas do Corpo de Bombeiros. Entre os dias 1º a 30 de janeiro, foram registrados 40 acidentes de veículos, segundo a corporação sendo 31 colisões, duas capotagens e sete quedas. No ano de 2023, foram mais de 600 ocorrências.



Por meio de nota à imprensa, em que destaca a importância da participação da população para um trânsito mais seguro, a Prefeitura de Nova Friburgo informou que a Secretaria Municipal de Ordem e Mobilidade Urbana (Smomu) tem realizado ações para diminuir os índices de acidentes no município por meio das redes sociais e com campanhas entre pedestres e condutores. Segundo o governo, uma parceria entre a prefeitura e a Polícia Militar, através do Programa Estadual de Integração da Segurança - Proeis, está promovendo blitz em dias e locais aleatórios, de modo a coibir diversas irregularidades no trânsito.