Nova Friburgo fechou dezembro com saldo negativo de 468 vagasMarcello Casal JrAgência Brasil

Publicado 01/02/2024 17:41

O município de Nova Friburgo ficou em 4º lugar entre os 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro em número de desemprego em dezembro de 2023. Os números são do Caged (Cadastro Geral de Emprego e Desemprego) do Ministério do Trabalho, do Governo Federal, divulgados nesta semana. Com saldo negativo de 468 vagas, Nova Friburgo só ficou à frente de Niterói (-724), Duque de Caxias (-667) e Rio de Janeiro (-622).

Dezembro de 2023 foi o pior mês do ano de Nova Friburgo, seguido por janeiro com saldo negativo de 130 vagas. Também tiveram resultados negativos os meses de maio e julho, ambos com saldo negativo de 53 vagas. Outubro foi o melhor mês do ano, quando Nova Friburgo teve saldo positivo de 361 vagas.

Apesar dos números ruins no final de ano, na 29º em geração de emprego no Estado no saldo anual, Nova Friburgo teve 20.536 admissões para 19.729 desligamentos, com saldo positivo de 807 vagas. O comércio foi o grande gerador de empregos com 456 de saldo positivo. Com relação ao ano anterior, Nova Friburgo teve em 2023 queda de 23% no saldo de empregos.