SMOMU informa sobre novas alterações no trânsitoDivulgação

Publicado 08/02/2024 13:34

Já começaram, nesta quinta-feira (8), as mudanças no trânsito de Nova Friburgo em função do Carnaval. A população deve ficar atenta aos trechos com interdições e horários especiais de fechamento de vias. A avenida Alberto Braune, as ruas Monte Líbano, Augusto Cardoso e Oliveira Botelho, e as praças Dermeval Barbosa Moreira e Getúlio Vargas vão ser impactadas com as festividades até terça-feira (13). Confira:

As ruas Oliveira Botelho, Augusto Cardoso e Monte Líbano já estão fechadas ao trânsito de veículos desde a quarta-feira, dia 7, para a montagem dos estandes

Na quinta-feira (8), a partir das 13h, a avenida Alberto Braune funcionará em meia pista para a montagem da estrutura do evento particular Serra Folia e, a partir das 18h30, o trânsito será totalmente fechado no trecho entre o Supermarket e a Leader.

De sexta-feira (9) até a terça-feira (13), a partir das 14h, a avenida Alberto Braune ficará fechada ao trânsito de veículos até o fim das atividades. O mesmo cronograma está previsto para a praça Dermeval Barbosa Moreira, no trecho entre o Willisau e o Ienf. A rua Monte Líbano também será fechada ao trânsito de veículos no mesmo período, sempre a partir das 16h.



A Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana (Smomu) informou que a rota alternativa para acesso ao bairro Braunes será pela rua Major Marques Braga, acessando a rua Augusto Spinelli e, posteriormente, a rua Carlos Alberto Braune.

Linhas de ônibus em horários especiais