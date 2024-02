José Alexandre com o presidente Lula - Reprodução Redes Sociais

Publicado 09/02/2024 14:21

O pré-candidato a prefeito de Nova Friburgo pelo Partido dos Trabalhadores, José Alexandre Almeida, acompanhou o evento de entrega de unidades habitacionais do programa federal “Minha Casa, Minha Vida”, na Baixada Fluminense. Na ocasião, esteve junto ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhado também do prefeito de Maricá, Fabiano Horta, e o presidente do PT/RJ, João Maurício.

Nas redes sociais, publicou uma foto com Lula: "Tive a honra de estar com nosso presidente Lula na entrega das unidades do programa Minha Casa, Minha Vida em Magé. Poder presenciar a alegria de centenas de famílias, que passarão a ter uma moradia digna e segura, não tem preço. O presidente Lula anunciou também para Magé, e outras localidades do estado, a instalação de unidades do Instituto Federal de Educação", comentou.