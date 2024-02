Vilage no Samba é pentacampeã do Grupo Especial com enredo em homenagem ao xaxado - Reprodução Redes Sociais

Publicado 15/02/2024 14:26

A escola de samba Vilage no Damba conquistou o quinto campeonato consecutivo do carnaval de Nova Friburgo, grupo especial. A escola agora soma o total de 29 títulos e é a maior campeã do desfile das Escolas de Samba do grupo especial. A verde e branco entrou na Avenida com o enredo “Xaxado”, dança tipica do nordeste brasileiro, fazendo referências aos cangaceiros e toda a cultura nordestina, e arrebatou o título com 180 pontos. Logo atrás veio o segundo lugar para a Alunos do Samba, com 179,3 pontos, e, em terceiro, a Imperatriz de Olaria, com 178,9 pontos. A apuração aconteceu no Estádio Eduardo Guinle, campo do Friburguense, em Olaria, nesta quarta-feira (14). Pela série A, a Globo de Ouro levou o bicampeonato com 268,6 pontos. A agremiação da Vila Amélia conquistou o seu 16º titulo. O Carnaval de Nova Friburgo é considerado o segundo maior do interior do estado. Carnaval de Nova Friburgo é considerado o segundo maior do interior do estado. Vilage no Samba fotogaleria

