População cobra providências há mais de uma décadaReprodução redes sociais

Uma mulher em um rio na Vila Amélia, em Nova Friburgo, após as ripas de madeira do deck cederem. O acidente aconteceu na noite do último sábado (17). Segundo a moradora, devido à falta de iluminação no local e às condições precárias das ripas de madeira da calçada, ela tropeçou e caiu em um vão entre as tábuas. O corpo de bombeiros foi acionado e levou a vítima para o Hospital Municipal Raul Sertã, onde chegou com ferimentos leves e escoriações pelo corpo.



À imprensa, a Prefeitura afirmou que a vítima do acidente não foi encontrada pelo representante do governo, o Secretário da Casa Civil, Professor Pierre, na unidade hospitalar, mas que o município está com o canal de comunicação aberto à mulher.



Segundo a Prefeitura, por meio das redes sociais, as equipes da Subsecretaria de Projetos da Casa Civil e da Secretaria de Obras, com apoio da Defesa Civil, estão unidas para tomar medidas de proteção e segurança dos cidadãos e para conclusão das respectivas ações e peças técnicas que envolvem as intervenções e que nesta segunda-feira, 19, as equipes da Defesa Civil, Casa Civil e Secretaria de Obras irão retornar para avaliar uma possível interdição geral do deck, visando as obras necessárias.



De forma emergencial, foi realizada uma interdição no local e nesta segunda-feira (19).

"Tragédia anunciada", diz vereador

O deck na Vila Amélia foi construído para cobrir o córrego, anos depois da tragédia de 2011, e servir como uma calçada. O recurso para a intervenção, em torno de R$ 905 mil, veio do governo federal, por meio de um convênio. No entanto, o local segue com madeiras reaproveitadas "provisoriamente" e ainda não recebeu outras intervenções.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Professor Pierre afirmou que a obra vai sair. "Há algum tempo, o governo já vem estudando a intervenção aqui na rua Teresópolis e também na rua da feira. Essa obra aqui do deck vem desde as chuvas de 2011. O deck foi destruído e, em 2014, houve uma obra. A empresa que estava fazendo a intervenção, com dinheiro federal, foi questionada, e a empresa desistiu e abandonou a obra. O município então ficou em situação irregular com o governo federal em relação a essa obra. Os governos foram passando e quando o atual governo assumiu a verba estava bloqueada, com risco de perder dinheiro e um processo em cima do município.

O secretário afirmou que a comunidade da Vila Amélia vai receber uma obra de urbanização na rua Teresópolis e na rua da feira. "Muito em breve estará acontecendo a licitação com recursos próprios e a obra será realizada", prometeu.

O descaso de mais de uma década com a estrutura causou indignação. Pelas redes sociais, o vereador Maicon Queiroz falou em "tragédia anunciada": "A Prefeitura esperou um acidente para tomar atitude. Que administração é essa que não se preocupa com a vida das pessoas?", questionou.