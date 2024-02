Desde agosto de 2023, Prefeitura não tem contrato de manutenção de equipamentos hospitalares - Reprodução Redes Sociais

Desde agosto de 2023, Prefeitura não tem contrato de manutenção de equipamentos hospitalaresReprodução Redes Sociais

Publicado 26/02/2024 19:35

O vereador Marcinho Alves publicou um vídeo em suas redes sociais em que mostra uma sala do Hospital Raul Sertã com 32 respiradores respiradores fora de uso, com defeito. Segundo o parlamentar, as máquinas precisam ser encaminhadas para manutenção, mas não existe empresa contratada pelo município para prestar o serviço, de forma que não há previsão de voltarem a ser utilizados para tratamento da população.

"Isso muito me preocupa porque nós temos muitos pacientes e pode chegar o momento de ter que reduzir o número de pacientes internados por falta de respiradores", disse Marcinho. "Se isso não está acontecendo, vai acontecer logo, se não for contratada empresa para fazer a manutenção dos equipamentos", completou o vereador, afirmando que encaminhará a denúncia ao Ministério Público.

Não são apenas os respiradores que apresentam defeito. Segundo o vereador Marcinho, precisam de mantuenção o compressor de ar, o aparelho de raio-x e o de colonoscopia e o tema já teria sido alvo de denúncia do parlamentar ao MP. "Esses equipamentos poderiam estar salvando vidas", finalizou Marcinho.