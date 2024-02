Moradores das áreas de risco devem ficar atentos à sirenes - Divulgação

Moradores das áreas de risco devem ficar atentos à sirenesDivulgação

Publicado 22/02/2024 14:16

A chuva forte que causou transtornos cidade do Rio durante a noite de quarta (21) e a madrugada de quinta-feira (22) atingiu também as cidades da Região Serrana, que entraram em estágio de atenção.

Em Nova Friburgo, a Defesa Civil do município recomendou que os moradores de áreas de riscos procurem lugares seguros para se abrigarem. As sirenes de alerta - que indicam a real necessidade de evacuação - ainda não foram acionadas, mas a previsão de chuva contínua para as próximas horas pode fazer com que os acumulados de água subam. Seis residências foram interditadas, mas não foram registradas ocorrências no município.

Com a previsão de mais chuva fortes, a instrução é que os moradores de áreas de risco fiquem atentos às mensagens por SMS da Defesa Civil e às sirenes, que podem ser acionadas em caso de risco de deslizamentos.