A conscientização dos munícipes sobre a importância de adotar as medidas de combate é imprescindível para minimizar as ocorrências da doença - Divulgação

Publicado 29/02/2024 08:54

A Prefeitura de Nova Friburgo publicou novo boletim sobre a dengue nesta terça-feira (27) informando que o município tem, até agora, 364 positivos da doença. Os dados são do Sinan/net (base local) e estão sujeitos à revisão. No último dia 20, Nova Friburgo registrava 237 casos positivos, ou seja, foram confirmados foram 127 novos casos em apenas uma semana.

Oficialmente considerada uma epidemia no Rio de Janeiro, a dengue já fez seis vítimas fatais no estado (dois na capital, um em Cachoeiras de Macacu, dois em Itatiaia e um em Mangaratiba). Até esta quarta-feira (28), segundo o painel de Arboviroses do Centro de Inteligência em Saúde (CIS), são 71.539 casosconfirmados.



Pontos de testagem



A Secretaria Municipal de Saúde disponibiliza testes gratuitos de detecção da doença no Hospital Raul Sertã com atendimento 24 horas por dia, todos os dias da semana. Os exames são feitos independentemente do período de aparecimento dos sintomas. Também são realizados testes de dengue na Unidade Pronto Atendimento (UPA), no distrito de Conselheiro Paulino. Lá o atendimento também é 24 horas, todos os dias da semana. Mas, devido ao tipo de exame realizado no local, para garantir eficácia do resultado, os sintomas devem estar presentes entre três e cinco dias.