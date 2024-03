José Alexandre Almeida é administrador de empresas, formado em Turismo e Entretenimento e possui cursos de especialização em Gestão Pública - Divulgação

Publicado 01/03/2024 16:34 | Atualizado 01/03/2024 16:34

O empresário José Alexandre Almeida (PT) é o indicado do Partido dos Trabalhadores (PT) para disputar a Prefeitura de Nova Friburgo. A reunião da Executiva municipal do partido que confirmou a indicação aconteceu na última quarta-feira (28), na sede do PT em Nova Friburgo. O nome da vereadora Maiara Felício (PT) chegou a ser colocado, mas a parlamentar apresentou uma carta formal negando o interesse na disputa, mas sim em uma possível reeleição ao cargo na Câmara Municipal.

José Alexandre Almeida é o atual Secretário de Promoção e Projetos Especiais da Prefeitura de Maricá, ex-presidente da Associação Empresarial de Nova Friburgo (ASSENF) e da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Nova Friburgo (ACIANF), além de ser um dos fundadores do Nova Friburgo Convention Bureau e empresário do ramo de vestuário há mais de 20 anos e também da área de eventos responsável por grandes festas como a Festa da Flor, o Festival do Chocolate, o FriJazz e a Fepro.