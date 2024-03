Acidentes recorrentes preocupam friburgueneses (Imagem ilustrativa) - Reprodução Redes Sociais

Publicado 07/03/2024 11:10

Mais acidentes graves marcaram o fim de seamana em Nova Friburgo. Na madrugada de sábado (2), um carro colidiu com uma motocicleta na Avenida Conselheiro Julius Arp deixando uma pessoa gravemente ferida. Já no domingo (3), na Estrada Friburgo-Lumiar, outro acidente envolvendo carro e motocicleta, deixando o motociclista ferido e as crianças passageiras do veículo, em estado de choque. Esses são dois exemplos dos inúmeros acidentes que vêm se repetindo nas vias friburguenses. Só de janeiro a 25 de fevereiro de 2024, o Corpo de Bombeiros já registrou 57 ocorrências.

Segundo o Corpo de Bombeiros RJ, os principais motivos de acidentes de trânsito na região são dirigir embriagado, com sono, cansaço.

Por meio de nota à imprensa, a Prefeitura de Nova Friburgo informou que a Secretaria Municipal de Ordem e Mobilidade Urbana (Smomu) tem realizado ações para diminuir os índices de acidentes do município e que promove blitz para coibir irregularidades.