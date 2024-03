Ao lado de Luiz Fernando Carvalho, Murillo integrou a equipe de projetos como "Hoje é dia de Maria", "Capitu", "A pedra do reino", "Lavoura arcaica", "Meu pedacinho de chão" e "Velho Chico". - Divulgação

O objetivo é capacitar a mão de obra local e descobrir novos talentos friburguenses para trabalhar nas áreas de fotografia, assistente de direção, cenografia e arte, figurino e elenco.



“O seminário abrange uma noite fascinante de painéis de discussão seguidos por um evento social e vitrine de produção audiovisual. É um programa de oportunidades de inovação criativa para profissionais locais pensarem na ideia, ultrapassarem os limites da produção e desenvolverem estratégias de atuação nas oficinas que serão promovidas pela equipe”, ressalta o diretor Murillo Azevedo.

Em Nova Friburgo,a Usina Cultural Energisa vai receber entre os dias 6 e 7 de março, das 19h30 às 21h30, o Seminário Painel Estético - Que Quadro é Esse[?], com audições para o filme "Primeira Lei', do diretor Murillo Azevedo. As inscrições são gratuitas, com vagas limitadas, e podem ser feitas por formulário

O diretor ainda acrescentou que os conteúdos serão acompanhados pela produtora Rebeca Noguchi, com uma discussão sobre a convergência cinematográfica antiga e nova sobre o projeto a ser filmado.



O evento, promovido pela Energisa, Governo do Estado do Rio de Janeiro e a Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa, através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, marca a reinauguração do Teatro da Usina Cultural Energisa.



Alem de Nova Friburgo, o longa metragem será gravado também na cidade de Cataguases, Zona da Mata Mineira, que também teve profissionais recrutados em fevereiro. A gravação do filme ainda não tem data definida.



O filme

Um professor recluso no abandono e negação, à procura de algo que resgate sua autoestima, relaciona-se com uma de suas alunas, o que o leva a uma crise do auto questionamento agudo diante dos arautos da vida acadêmica.