Depoimento do Prefeito Johnny Maicon deve acontecer no dia 11 de marçoDivulgação

Publicado 05/03/2024 12:46

A investigação da CPI da Enfermagem avançou mais uma etapa, nesta segunda-feira (4), quando foram ouvidos pela comissão de vereadores o atual Secretário de Saúde, Gabriel Wenderroschy, e a ex-secretária da pasta, Nicole Cipriano, gestora da SMS de janeiro de 2021 a dezembro de 2023. A CPI é composta pelos vereadores Marcinho Alves (presidente), Maicon Queiroz, José Carlos Schuabb, Wallace Piran e Cláudio Leandro.



Na audiência, Nicole Cipriano deixou claro que o prefeito estava ciente de toda a situação e dos problemas enfrentados pelo Executivo para quitar o piso da categoria.



Diante disso, o vareador Maicon Queiroz propôs votação para convocar o prefeito Johnny Maycon a depor na CPI. Por dois votos a um ficou aprovavda a convocação do lider do executivo para ser interrogado em nova reunião da comissão. Os dois votos a favor da presença do prefeito foram dos vereadores Marcinho Alves e Maicon Queiroz. O voto contra à convocação foi do vereador Wallace Piran. José Carlos Shuabb e Cláudio Leandro não estavam presentes no momento da votação.

O depoimento de Johnny Maicon deve acontecer na segunda-feira (11).