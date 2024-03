Auditório da CDL e do Sincomércio fica à Rua Fernando Bizzotto 39 ? Centro. - Divulgação

Auditório da CDL e do Sincomércio fica à Rua Fernando Bizzotto 39 ? Centro.Divulgação

Publicado 07/03/2024 10:53

Dentro do projeto que desenvolverão em 2024 com vistas a capacitar profissionais do setor, a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e o Sindicato do Comércio Varejista (Sincomércio) realizam em seu auditório na terça-feira, 12, às 19 horas, em parceria com o Senac Nova Friburgo, palestra gratuita sobre “A importância da informática no século 21”. O evento mostrará como Excel e Power BI podem se tornar ferramentas fundamentais no dia a dia e contribuir para tomada de decisões claras e assertivas nas empresas.

Quem falará para a plateia será Igor Sinder Franco, consultor de Gestão e Inovação para Negócios e mestre em Pesquisa Operacional e Inteligência Computacional. Igor atua desde 2002 como professor e coordenador de cursos acadêmicos nas áreas de análise e desenvolvimento de sistemas, redes de computadores, administração, entre outras.

O presidente da CDL e do Sincomércio, Braulio Rezende, lembra que, no fim de janeiro, as entidades já haviam promovido as palestras “Criação de loja online” e “Marketing digital”. Ele explica que os eventos com o Senac compreendem uma das iniciativas pensadas para beneficiar o comércio da cidade e facilitar a qualificação de empresários e seus funcionários.

“Nossa intenção é oferecer conhecimento sobre assuntos contemporâneos que, em geral, provocam muitas dúvidas. Queremos que os lojistas e os comerciários, que ajudam a tocar nossas empresas, se mantenham a par de tudo que permita melhorar e ampliar os negócios”, assinala.

Braulio Rezende acrescenta que a parceria com o Senac contemplará os associados à CDL e ao Sincomércio com descontos especiais nas mensalidades de cursos da unidade de Nova Friburgo. Ao longo do ano, ocorrerão várias palestras, sempre sobre temas ligados às formações do Senac.

Para assistir à apresentação “A importância da informática no século 21”, os interessados devem proceder à inscrição por meio de link enviado pelas entidades. Mais informações pelo telefone (22) 98846-8419. O auditório da CDL e do Sincomércio fica à Rua Fernando Bizzotto 39 – Centro.