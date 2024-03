Evento enaltece o lúpulo e a cultura cervejeira - Lupulus Ninkasi

Publicado 12/03/2024 14:25

No próximo sábado (16), a partir das 10h30, começa a 4ª Festa da Flor do Lúpulo de Nova Friburgo. Uma realização da Associação Industrial, Comercial e Agrícola de Nova Friburgo (ACIANF), o evento acontecerá no sítio da família Celles Cordeiro, na Rua 10 de Outubro, nº 13, em Amparo.

A festa enaltece a cerveja, que acompanha a história de Nova Friburgo desde sua colonização e ganhou força na cidade nos últimos anos após o surgimento de produtores e cervejarias artesanais. Para a ACIANF e demais apoiadores, um dos marcos do aumento de produção e consumo desse produto foi a aprovação da lei municipal 1.209/15 de incentivo à indústria, que trouxe diversos produtores, investimentos para a região e conferiu às pequenas cervejarias um tratamento tributário diferenciado. Além disso, devido à popularidade da cerveja artesanal, foi criado o projeto de lei 3308/17, que reconhece o Polo Cervejeiro Artesanal de Nova Friburgo e Região.

O evento acontece desde 2018, mas tudo começou em 2016, quando o veterinário Paulo Celles Cordeiro iniciou uma plantação de lúpulo em seu sítio, em Amparo, com a intenção de utilizar a planta na produção de sua própria cerveja artesanal. Pouco tempo depois, quando a plantação começou a se fortalecer, Paulo forneceu mudas da planta para que pessoas da região também pudessem produzir. Assim começou o processo de cultivo do lúpulo, que desde 2018 conta com o apoio da ACIANF através do “Projeto de incentivo ao plantio do lúpulo: do cultivo ao comércio”.

Confira a programação completa para o evento deste ano:

10h

PALESTRA: Conhecendo a planta do Lúpulo.

Engenheiro Agrônomo Alexandre Jacintho Teixeira

Emater-Rio/ACIANF.

11h

PALESTRA: Projeto de incentivo ao plantio do Lúpulo “Do cultivo ao comércio”.

Engenheiro Agrônomo Gabriel Violento

ACIANF

12h

Visita técnica à plantação do Viveiro Paulo Cordeiro

A entrada é franca e o evento é aberto ao público. Faça a inscrição através do link: https://forms.gle/1i9ESeVQq1uCqRft7

APOIADORES:

A 4ª Festa da Flor de Lúpulo é realizada com apoio do Nova Friburgo Country Clube; Flor do Lúpulo Paulo Cordeiro; Rede Lúpulo Serra Fluminense; Lúpulos Ninkasi; Ibelga; Rota Cervejeira do Rio de Janeiro; Polo Gastronômico e Cervejeiro de Nova Friburgo; Circuito Amparo; Associação dos Cervejeiros Artesanais de Nova Friburgo; Sebrae; InovaFri; Prefeitura Municipal de Nova Friburgo; Emater Rio; Pesagro Rio; Governo do Estado do Rio de Janeiro; Embrapa; Ministério da Agricultura e Pecuária e Governo Federal.