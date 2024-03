Iniciativa visa solucionar questões sensíveis para os moradores de Nova Friburgo, através da integração dos diversos órgãos de execução. - Divulgação MPRJ

18/03/2024

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) recebeu, na sede do Centro Regional de Apoio Administrativo e Institucional (CRAAI) de Nova Friburgo, o prefeito do município, Johnny Maycon, além do procurador-geral da cidade e de representantes das Polícias Civil e Militar e do Conselho Tutelar, para discutir ações relacionadas à manutenção da ordem urbana na cidade serrana.



Pelo MPRJ, participaram do encontro os promotores de Justiça Letícia Galliez, da Promotoria de Justiça de Investigação Penal de Nova Friburgo, José Alexandre Maximino, da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Nova Friburgo, Marcos Davidovich, da 2ª Promotoria de Justiça Criminal do município, e Denise de Mattos Martinez Geraci, da Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude da cidade.



Durante a reunião, foram discutidas ações para solucionar questões relativas à segurança pública, à poluição sonora e à perturbação de sossego, em especial as ocorridas em estabelecimentos comerciais localizados no centro da cidade.



Ainda na ocasião, cada Promotoria de Justiça pontuou aspectos relevantes na sua área de atribuição, articulando ações conjuntas por parte das demais autoridades presentes. A iniciativa tem por objetivo solucionar questões sensíveis para os moradores de Nova Friburgo, através da integração dos diversos órgãos de execução.

