Ocorrência foi registrada na 151ª DP - Divulgação Disque Denúncia

Publicado 19/03/2024 12:30

Em ocorrência oriunda de uma informação do programa Linha Verde, do Disque Denúncia, policiais da 5ª Unidade de Polícia Ambiental de Três Picos estiveram nesta segunda-feira (18), no bairro Macaé de Cima, em Nova Friburgo, para averiguar denúncia de pássaros em cativeiro e posse de arma de fogo.

Chegando à mercearia que constava na denúncia, os agentes realizaram fiscalização no local e encontraram três bananas de dinamite, 50 litros de combustível para comercialização e três pássaros sem as licenças pertinentes. Diante dos fatos, os policiais procederam também à 151ª DP, para o registro de ocorrência.