Queda de barreira na Estrada Constância Heringer, que liga Lumiar a São Pedro da Serra.Reprodução Redes Sociais PNF

Publicado 24/03/2024 00:00

Neste sábado (23), o prefeito Johnny Maycon declarou estado de emergência no município, devido ao alto risco hidrológico e geológico. O risco hidrológico é especialmente alto no distrito de Campo do Coelho, onde famílias precisaram deixar suas residências e buscar temporariamente os pontos de apoio na localidade, a fim de evitar riscos de desabamento e desmoronamento.

O estado de emergência permite que Nova Friburgo tenha acesso a recursos auxílio financeiro, material, logístico e de pessoal, caso necessário, dos Governos Estadual e Federal. Além disso, fica dispensada de licitação a celebração de contratos de aquisição de bens necessários às atividades de resposta à situação de emergência, de prestação de serviços e de obras relacionadas com a reabilitação das localidades, desde que possam ser concluídas no prazo previsto na legislação e comprove-se a urgência na realização.

Apesar do estado de emergência, a situação é estável em Nova Friburgo. Segundo a Prefeitura, todas as intervenções que precisavam da atuação do Poder Público imediatamente foram realizadas, e várias questões pontuais foram ou estão sendo resolvidas.



Na região do terceiro distrito, os maiores problemas registrados estão relacionados ao transbordamento de rios e ao grande acúmulo de água. Dessa forma, várias casas foram inundadas, famílias ficaram desabrigadas e houve uma perda significativa de plantações.



As autoridades e técnicos reafirmam, no entanto, que não há necessidade de pânico. "A situação está sob controle, e as equipes continuam nas ruas, fornecendo total assistência e acompanhando de perto tudo o que está acontecendo no município", afirmou o prefeito em vídeo nas redes sociais.

A Prefeitura orienta que as famílias que foram desalojadas em decorrência da chuva neste final de semana na região do terceiro distrito e que não estão em pontos de apoio abertos pela Prefeitura procurem assistência do Município no Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) de Campo do Coelho. O CRAS funciona na Av. Antônio Mário de Azevedo, em Campo do Coelho, em frente à escola estadual, e atende de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Outras unidades que também estão aptas a receberem estas famílias são os CRAS Municipais:



- CRAS Centro - Rua Mac Níven , 04 - Centro

- CRAS Conselheiro Paulino - Rua Lafayette Bravo, 58, rua do supermercado Tio Dongo

- CRAS Olaria - Av. José Pires Barroso, s/n, Via Expressa - parque de eventos - Olaria

Inundações foram as principais ocorrências registradas, segundo boletim da Defesa Civil publicado às 18h deste sábado (23):

- Inundação na Ponte da Saudade com duas pessoas (mãe e filha), um cachorro e um gato desabrigados, que estão no abrigo da Via Expressa. O imóvel foi interditado preventivamente e será reavaliado após o período de chuvas;

- Inundação em Lumiar. O Ponto de Apoio da Escola Municipal Acyr Spitz foi aberto mas não houve procura;

- Alagamento e queda de barreira em alguns pontos da estrada de acesso a Rio Bonito, no distrito de Lumiar;

- Inundação em Salinas e nas proximidades (terceiro distrito, área rural). Doze pessoas desabrigadas e estão no Ponto de Apoio da Creche Vovó Dolores, sendo seis adultos e seis crianças. Há também cinco pessoas desalojadas. Prefeito e equipe da Defesa Civil estiveram no local durante a madrugada e ao longo do dia.

A população deve permanecer atenta para os alertas da Defesa Civil e, em caso de emergência, ligar para o telefone 199. As equipes seguem monitorando a passagem desta frente fria e permanecem de prontidão para atender eventuais ocorrências.