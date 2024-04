Nova Friburgo Country Clube sediará o Encontro Regional de Turismo - Helio Coelho RJ

Publicado 02/04/2024 10:44

Nova Friburgo receberá, de 3 a 7 de abril, o Encontro Regional de Turismo. O objetivo do evento, que será realizado no Nova Friburgo Country Clube, é evidenciar o interior do estado do Rio de Janeiro para todo o Brasil.

O Encontro Regional de Turismo é organizado pelas quatro Regiões Turísticas devidamente formalizadas no Estado do RJ junto ao Ministério do Turismo, representantes de 36 municípios Fluminenses: Serra Verde (5 municípios), Costa do Sol (13 municípios), Caminhos da Serra, (12 municípios) e Caminhos Coloniais (6 municípios).

Durante os cinco dias de evento, os destinos turísticos dessas regiões serão apresentados às operadoras de turismo, agentes de viagens, organizadoras de eventos, guias de turismo, jornalistas especializados e ao público em geral, visando estimular o turismo.

O Encontro vai acontecer paralelamente a FEPRO 2024, maior Feira de Promoção Comercial da Região Serrana.

Confira a programação: