Darling Mendonça, protagonista da peça - Julio Teixeira

Publicado 25/07/2025 11:28

Nova Friburgo vai receber, em apresentação única, o espetáculo “Carukango”, que narra a trajetória de um importante símbolo de resistência negra na região serrana de Macaé (RJ). A peça será encenada no dia 7 de agosto, às 19h, no Teatro Municipal Laércio Rangel Ventura. A entrada é gratuita e livre para todos os públicos, com distribuição de ingressos na bilheteria do teatro uma hora antes do início da sessão. A apresentação contará com intérprete de Libras, reforçando o compromisso com a acessibilidade.

Realizado pelo Núcleo de Experimentos Cênicos (NEC), o espetáculo traz ao palco a vida do líder quilombola moçambicano Carukango, que se destacou pela luta contra a escravidão na Serra de Macaé.

A montagem, protagonizada pelo ator e cantor Darling Mendonça, é construída a partir de uma dramaturgia que entrelaça história e ancestralidade, incorporando expressões culturais afro-brasileiras como o candomblé Ketu-Nagô, o Maculelê e os cantos vissungos, entoados por africanos escravizados no interior de Minas Gerais.

“A peça é uma potente celebração da memória ancestral e do protagonismo negro na formação da identidade cultural brasileira, contrapondo-se à invisibilização histórica dessas narrativas”, afirma o autor e diretor Yuri Negreiros.

RECONHECIMENTO – Reconhecido como um dos espetáculos mais relevantes da Baixada Litorânea, “Carukango” já integrou importantes festivais nacionais, entre eles o FESTIM – Festival de Teatro de Macaé, o Festival de Teatro e Contação de Histórias de Campos dos Goytacazes, o Satyrianas, em São Paulo — considerado o maior festival de teatro da América Latina — e o 3º Festival de Teatro Amir Haddad.

Depois de circular por diversas cidades do Rio de Janeiro com sessões gratuitas, “Carukango” segue em nova temporada no Estado depois de ter sido contemplada com edital Fluxos Fluminenses, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, por meio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB).

FICHA TÉCNICA:

Texto e Direção: Yuri Negreiros

Assistente de direção: Peterson Feroli

Ator: Darling Mendonça

Iluminador: Rennan Magalhães

Músico: Marcelo Rodrigues

Produtora Executiva: Luisa Pasquali

Realização: NEC - Núcleo de Experimentos Cênicos

SERVIÇO:

Espetáculo Teatral Carukango, do Núcleo de Experimentos Cênicos

Data: 07 de agosto – 19h

Local: Teatro Municipal Laércio Rangel Ventura (Rua Salusse, 616 – Centro – Nova Friburgo)

Entrada franca (com retirada de ingressos uma hora antes do espetáculo na

Bilheteria)