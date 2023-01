Câmara de Nova Iguaçu realiza balaço de atividades dos últimos dois anos - Divulgação

Publicado 05/01/2023 19:45

A Câmara Municipal de Nova Iguaçu (CMNI) iniciou 2023 com um balanço dos últimos dois anos de atividades da casa. Foram discutidas e aprovadas mais de 1.300 proposições legislativas, entre projetos de lei, projetos de decretos, projetos de resoluções, indicações, requerimentos, emendas e moções foram protocoladas. Ênfase aos projetos de leis que buscam a melhoria de vida para a população iguaçuana.

A questão do aluguel do imóvel que a CMNI ocupa foi resolvido com a celebração de um novo contrato e negociação de uma dívida que já se arrastava há muito tempo. Também foi solucionado o reparo do elevador, garantindo acessibilidade de qualidade para todos.

A organização administrativa da Casa foi implementada através de um novo plano de carreira para os servidores, concessão de auxílio-alimentação e saúde, assim como foi reorganizado o Programa de Capacitação dos vereadores e servidores. Da mesma forma, está na reta final o lançamento do Edital do Concurso Público para novos servidores, onde serão oferecidas oportunidades de nível fundamental, médio e superior.

Também neste período foram assinados os termos de cooperação com o Senado Federal, por meio do Interlegis, e com a Ordem dos Advogados do Brasil para contribuir com os debates de temas importantes, além da interlocução com a Câmara dos Deputados.

O presidente da CMNI, vereador Eduardo Reina avaliou o período como positivo e fez prospectivas para este ano, onde, no primeiro semestre, será inaugurado o Centro de Pesquisa e Documentação Histórica Mario Marques, que pretende guardar e resgatar a memória de Nova Iguaçu.

“Com este quadro de desafio, começamos a trabalhar. A cooperação e união de meus pares, representantes de quase 1 milhão de habitantes em nossa cidade, foram de total importância para o resultado positivo que alcançamos até agora. Vou relatar algumas conquistas. Foram dois anos de muitos desafios e também de muitas conquistas. Tenho certeza que concluiremos diversos projetos e objetivos neste 2023. Que seja um ano mais leve para todos nós”, afirmou Reina.