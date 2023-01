Nova van passou a fazer parte da frota da saúde do município - Divulgação

Publicado 05/01/2023 09:31

A Prefeitura de Nova Iguaçu, por meio da Secretaria de Saúde, recebeu, no fim do ano, uma van adaptada para ser utilizada no transporte de pacientes portadores de deficiência física que fazem tratamentos de reabilitação ou consultas hospitalares especializadas em outras cidades. O veículo passou a fazer parte da frota do município utilizada diariamente para atender a população.

A van é totalmente adaptada para oferecer mais acessibilidade às pessoas com baixa mobilidade. Tem espaço para receber até quatro pacientes em cadeiras de rodas, com cinto de segurança adequado e travas, além do elevador hidráulico. O veículo foi doado pela Supervia, por meio do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) de acessibilidade, assinado entre a concessionária e o Ministério Público.

O secretário de Saúde de Nova Iguaçu, Luiz Carlos Nobre Cavalcanti, participou da entrega do veículo adaptado ao lado de representantes da Supervia e do Ministério Público. Ele ressaltou a importância da van para a locomoção dos pacientes.

“A chegada deste veículo adaptado é um acréscimo de qualidade para o serviço de transporte que já oferecemos ao nosso paciente. Ele poderá comparecer ao seu tratamento ou consulta médica em uma van acessível, com espaço confortável ao lado do seu acompanhante”, afirma o secretário.