Prefeitura promove Prêmio Destaque Iguaçuano, com votação até o dia 17Divulgação

Publicado 02/01/2023 13:07

Segue aberta até o dia 17 de janeiro a votação on-line para o Prêmio Destaque Iguaçuano 2022. Os internautas poderão eleger as iniciativas que fazem a diferença na cidade e que mais se destacaram este ano. A premiação é oferecida pela Prefeitura de Nova Iguaçu, por meio da Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu (FENIG) e da Secretaria Municipal de Cultura (SEMCULT).

Participam da disputa pessoas físicas, jurídicas e coletivos informais nas áreas da cultura, empreendedorismo, educação, esporte e social com atuação e domicílio na cidade. Ao todo, dez categorias irão selecionar os três primeiros colocados. São elas: Meio Ambiente, Comunicação Social, Redes e parcerias, Empreendedor, Cultura, Educação, Esporte, Apresentações Artísticas, Responsabilidade Social e Laranja da Terra.

Para votar nos destaques de 2022, basta acessar www.novaiguacu.rj.gov.br/fenig/premiodestaqueiguacuano2022. Os nomes dos vencedores serão divulgados no dia 20 de janeiro, no Diário Oficial, e a cerimônia de premiação acontecerá no dia 27 do mesmo mês, em local ainda a ser definido.