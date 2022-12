Inscrições para estágio na Procuradoria de Nova Iguaçu estão abertas até 30 de janeiro - Divulgação.

Inscrições para estágio na Procuradoria de Nova Iguaçu estão abertas até 30 de janeiroDivulgação.

Publicado 26/12/2022 08:00

A Procuradoria Geral do Município de Nova Iguaçu (PGM-NI) prorrogou o prazo de inscrições para o 4º Exame de Seleção de Candidatos ao Programa de Estágio Forense. Agora, os interessados têm até o dia 30 de janeiro de 2023 para se candidatar.

O inteiro teor do edital poderá ser obtido no seguinte link: https://www.pgmni.com.br/pgmni/. A prova será realizada no dia 12 de fevereiro, das 10h às 14h, na Escola Municipal Monteiro Lobato, porém os candidatos devem chegar ao local até uma hora antes.

O investimento é no valor de R$ 30,00. Para obter a isenção do pagamento da taxa, o candidato deve apresentar requerimento no Protocolo da PGM, localizado na Rua Athaíde Pimenta de Moraes, 335, Centro de Nova Iguaçu, até o dia 6 de janeiro de 2023.