Pré-matrícula escolar em Nova Iguaçu vai até a próxima quinta-feira - Divulgação

Pré-matrícula escolar em Nova Iguaçu vai até a próxima quinta-feiraDivulgação

Publicado 19/12/2022 07:00

Segue nesta semana a primeira fase da pré-matrícula nas escolas da rede municipal de Nova Iguaçu. A exemplo dos anos anteriores, as inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, até o dia 22 de dezembro. Basta acessar www.novaiguacu.rj.gov.br/semed/matricula.

Os nomes dos contemplados serão divulgados pela Secretaria Municipal de Educação no dia 30 de dezembro, e a efetivação de matrículas deverá ser feita entre 10 e 12 de janeiro, diretamente nas escolas. As vagas remanescentes serão inseridas novamente no sistema, e aqueles que não forem selecionados na primeira fase ou que perderam o prazo poderão se inscrever entre 19 e 23 do mesmo mês. Os contemplados serão conhecidos no dia 26, e as efetivações deverão ser feitas entre 27 e 30 de janeiro.

Poderão fazer a pré-matrícula alunos que pleiteiam vagas na Educação Especial, Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA). Para a realização das matrículas no segundo semestre da EJA, o período de inscrições será de 10 a 14 de julho, de forma presencial nas unidades escolares que oferecem a modalidade de ensino.

Todas as informações sobre a pré-matrícula escolar, tais como os requisitos e documentos necessários para a sua efetivação, estão em www.novaiguacu.rj.gov.br/semed/matricula.