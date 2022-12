Capacitação contou com a presença dos colaboradores que atuam no bairro Lagoinha, em Nova Iguaçu. - Divulgação

Publicado 16/12/2022 14:00

A concessionária dos serviços de água e esgoto de Nova Iguaçu promoveu na última semana um treinamento sobre procedimentos operacionais das Elevatórias e Estações de Tratamento de Esgoto (EEE) de Nova Iguaçu. A capacitação contou com a presença dos colaboradores que atuam diariamente nos serviços do bairro Lagoinha.

Entre as temáticas abordadas durante o encontro, estavam as atribuições da equipe nas esferas: Operacional, Meio Ambiente, Responsabilidade Social e, também, Segurança do Trabalho.

“Participar de treinamentos com frequência contribui para que me torne um profissional melhor. Trabalhando na Águas do Rio, estou tendo a oportunidade de participar da transformação do saneamento e do meio ambiente. Sinto que estou no caminho certo, ajudo a construir um lugar melhor para os moradores da Baixada Fluminense, e para deixar para os meus filhos”, disse o funcionário Romário Souza.



Segundo dados do Instituto Trata Brasil, cerca de 57% da população da Baixada Fluminense não possui acesso à coleta de esgoto. Para a Coordenadora de Serviços de Esgoto, Tauana da Rosa, essa realidade será transformada com o trabalho que tem sido desenvolvido pelos colaboradores da Águas do Rio.



“Serão investidos R$645 milhões para recuperação da Bacia do Rio Guandu. Nos próximos 4 anos, faremos a implantação dos sistemas de esgotamento sanitário nas cidades de Japeri e Queimados, para que milhões de litros de esgoto sem tratamento deixem de ser lançados no Guandu. Isso mostra o quanto vamos avançar, por isso, é tão importante manter nossos colaboradores sempre atualizados”, explica Tauana.

O supervisor de Serviços de Esgoto, Renan de Castro, ressalta que o trabalho de cada colaborador reflete diretamente na recuperação do sistema atual, uma das metas da Águas do Rio.

“Os desafios do esgotamento sanitário são temas permanentes na agenda de treinamentos. Sempre resgatamos a importância de mantermos a eficiência em nossos trabalhos, para que a população perceba os benefícios do saneamento básico chegando até ela”, finalizou.