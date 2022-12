Hospital Geral de Nova Iguaçu convoca doadores de sangue para ajudar no período de maior demanda - Divulgação

Publicado 16/12/2022 07:58

O Hospital Geral de Nova Iguaçu está convocando doadores neste fim de ano para manter o estoque de sangue da unidade abastecido. Devido a alta demanda no período, são necessárias 750 doações por mês. Os interessados podem comparecer ao banco de sangue da unidade, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h30, para fazer sua doação e através deste gesto ajudar a quem precisa.

A doação de sangue é ainda mais urgente entre os meses de dezembro e fevereiro, época marcada pelas festas de fim de ano, férias e feriados. Neste período, a procura de voluntários para doar sangue costuma cair consideravelmente, enquanto as chegadas dos pacientes à emergência aumentam. Para o HGNI, que é um hospital de trauma referência na Baixada Fluminense e faz cerca de 18 mil atendimentos e 650 cirurgias por mês, manter o abastecimento regular é fundamental para garantir a assistência.

“Temos um volume de cirurgias de emergência, eletivas e atendimentos muito grande em que na maioria das vezes a transfusão do sangue é essencial para salvar aquela vida. Gostaria de contar, mais uma vez, com os doadores de sangue para nos ajudar a manter o estoque dentro do ideal nesta época do ano”, explica o diretor-geral do HGNI, Joé Sestello.

Quem pode doar sangue

É preciso ter entre 16 e 69 anos e estar bem de saúde. Não é necessário estar em jejum, porém, o doador não pode ter se alimentado com comida gordurosa nas últimas quatro horas ou ingerido bebida alcoólica no dia anterior. Quem foi vacinado contra a Covid-19 deve esperar sete dias para fazer sua doação. Todo o processo para coletar uma bolsa de sangue de 450 ml leva cerca de 15 minutos e pode ajudar a salvar até quatro vidas.

O banco de sangue fica localizado na Avenida Henrique Duque Estrada Mayer, n° 953, na Posse, em Nova Iguaçu. O acesso é pela recepção geral do HGNI.