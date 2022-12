Agentes apreenderam um simulacro de arma com o suspeito de de praticar roubo em Nova Iguaçu - Divulgação

Publicado 10/12/2022 20:33

Policiais da Operação Nova Iguaçu Presente prenderam um homem que suspeito de praticar roubo à mão armada no Centro do município, neste fim de semana. Com o homem foi apreendida um simulacro de uma arma de fogo utilizada em jogos.

Os agentes estavam em patrulhamento de rotina pela Via Light, quando foram informados por transeuntes que um homem havia acabado de praticar um roubo com uma arma de fogo perto dali.

A guarnição seguiu para o local e avistou um suspeito com as características apontadas e ao tentar abordagem, o mesmo tentou fugir, sendo capturado e identificado como Alan, que portava um simulacro de arma de fogo de air soft e três aparelhos celulares.

Ele foi reconhecido pelas vítimas de roubo e levado para a 52 DP, onde foi autuado pelo crime de roubo, permanecendo preso.