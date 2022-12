Evento terá início nesta quarta-feira e vai até a sexta, com muitas atrações - Divulgação

Publicado 06/12/2022 22:03

Em celebração à Semana Internacional de Direitos Humanos e com o objetivo de reafirmar seu compromisso com a democracia e as premissas fundamentais dos DH, a III Edição da Mostra de Cinema e Direitos Humanos tem início nesta quarta-feira. Neste ano, o evento retorna ao modelo presencial em diversos espaços culturais, como o Viaduto Cultural de Realengo, o Espaço Juventude na Praça do Estácio e o Museu Palácio Tiradentes no Centro do Rio.

A mostra exibirá 12 filmes nacionais relacionados às temáticas sociais em voga no Brasil e no mundo nos últimos anos. O intuito é dar visibilidade aos desafios que assolam a sociedade, como o aumento da pobreza e da miséria acentuada pela enorme desigualdade do país, as questões identitárias e de gênero e o descaso de pessoas com deficiência (PCD) e demais populações minoritárias que se encontram à margem dos princípios básicos de cidadania.

Um dos destaques deste ano será a feira cultural na cerimônia de abertura do evento, amanhã, às 17h, no Viaduto de Realengo, que receberá o projeto das Mulheres do Fim do Mundo (frente de trabalho do Lata Doida), voltado para fortalecimento econômico, economia local e sustentabilidade, tendo como centro mulheres empreendedoras das periferias. Em seguida vai rolar uma batalha de rap com o tema “Defensores e Defensoras dos Direitos Humanos”, atividade em parceria com o Movimento Nacional de Direitos Humanos.