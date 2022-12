Inauguração de decoração de Natal irá ocorrer na próxima sexta-feira - Divulgação

Publicado 05/12/2022 09:00

Na próxima sexta-feira (9) acontece a abertura da décima quarta edição da decoração natalina da Rua Waldete Charmom do Carmo Lima, bairro Monte Líbano, em Nova Iguaçu. Promovido pela advogada e artesã, Bernadete Goulart, o evento já se tornou tradicional entre os moradores do município, atraindo dezenas de famílias e crianças.

Marcado para as 18h, a festa contará com a apresentação de duas orquestras, peça de teatro, coral e lanche para a garotada. A presença de Papai Noel está garantida. Como aconteceu em 2021, este ano também vai nevar na Baixada Fluminense. Além disso, a escultura de Papai Noel estará vestida com as cores do Brasil, devido à Copa do Mundo.

"Esse ano de Copa, resolvi fazer um Papai Noel torcedor do Brasil, além de outras peças Natalinas que compõem o cenário (árvore de Natal, boneco de neve, presépio, trenzinho, frozen)", comenta.

A neve que fez tanto sucesso no Natal passado, vai acontecer também em 2022. A artesã explica como vai nevar em Nova Iguaçu em pleno mês de dezembro.

“A neve será produzida por uma máquina com produto específico que libera flocos imitando a neve", revela.

De acordo com Bernadete, o que a move todos os anos a produzir a decoração de Natal é o espírito de solidariedade e do amor ao próximo.

"Observar o sorriso das crianças, a felicidade das pessoas carentes que, muitas vezes, não têm condições de pagar para tirar uma foto com Papai Noel, proporciona uma sensação de felicidade e de amor", define.

O trabalho de produção da decoração de Natal começa no mês de março para em novembro começar a colocar as 13 peças produzidas com garrafas pets, pneus, tubos pvc, caixotes de feira e baldes de plástico. De acordo com Bernardete, tudo teve início há 14 anos, quando criou somente um boneco e uma árvore sustentáveis. Como o interesse foi grande, ela se sentiu motivada para no ano seguinte aumentar o número de personagens expostos.

Serviço:

Décima quarta decoração de Natal em Nova Iguaçu

Dia: 09/12/2022

Horário: 18h

Local: Nova Iguaçu

Endereço: Rua Waldete Charmom do Carmo Lima, 62, bairro Monte Líbano