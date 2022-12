Concessionária realizou intervenções na última semana, em Nova Iguaçu - Divulgação

Publicado 01/12/2022 20:47

Moradores de Nova Iguaçu estão sendo beneficiados com obras de modernização de equipamentos, reparos em tubulações, entre outras ações e terão maior regularidade no fornecimento de água. Essas melhorias serão promovidas pela concessionária dos serviços de água e esgoto do município.

Entre as ações estão a manutenção na tubulação da Nova Adutora da Baixada Fluminense e reparos em três ventosas, além da inspeção no Marapicu, principal reservatório do Sistema Guandu. O diretor executivo com atuação na Baixada, Felipe Esteves destacou a estratégia da concessionária.

“Planejamos roteiros para que nossas equipes atuem simultaneamente na recuperação, manutenção e substituição de equipamentos, no reparo de tubulações deterioradas e na modernização do nosso sistema”, explicou o diretor.

Já o Gerente de Operações da região, Cleber Salvi lembrou que a iniciativa será importante na rotina de atuação da Águas do Rio.

“Essas intervenções facilitam a realização dos serviços diários da concessionária e o sistema irá operar com melhor desempenho. Mais de 1 milhão de pessoas serão beneficiadas e o sistema de abastecimento ganhará mais segurança hídrica para operar”, afirmou.