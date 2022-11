Nova Iguaçu promove ações de combate ao Aedes aegypti para conter avanço da dengue - Divulgação

Publicado 29/11/2022 22:13

A Prefeitura de Nova Iguaçu segue com a campanha de mobilização contra o Aedes Aegypti, mosquito transmissor da Dengue e outras doenças. Depois da Praça do Km 32, nesta quarta-feira foi a vez da Praça de Cabuçu receber o evento. As próximas beneficiadas serão a Praça 007, em Comendador Soares, na quinta-feira, e a Igreja São Francisco de Assis, no dia 5 de dezembro.

No evento, a Superintendência de Vigilância Ambiental (SUVAM) promove ações de orientação para evitar a proliferação do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya.

Agentes do órgão fazem visitas rotineiramente em todos os bairros, conforme cronograma, orientando a população sobre evitar o acúmulo de água parada, a forma correta de guardar pneus, garrafas, vasos de plantas, entre outros itens. O carro fumacê também percorre a cidade atuando em locais com casos confirmados de dengue, zika e chicungunya. Agentes da Gerência de Informação, Educação e Comunicação em Saúde (GIEC) realizam, semanalmente, palestras educativas nas escolas do município ensinando as crianças como podem fazer sua parte na prevenção em casa.

No levantamento realizado pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS), Nova Iguaçu tem média de 2,5 casos de dengue confirmados por mês. A cidade pode registrar 30 casos até o final do ano, igualando 2019. Na última década, 2013 foi o ano com maior número de casos: 665. Uma pessoa morreu. Desde então o município não registrou mais mortes pela doença. Mas é necessário que a população continue colaborando.

“O número de notificações vem caindo nos últimos anos, mas o de casos positivos voltou a aumentar. Se todo mundo fizer a sua parte e disponibilizar uma pequena parte do seu tempo para se dedicar ao combate do Aedes aegypti, o mosquito para de nascer e essas doenças param de crescer”, disse o secretário municipal de Saúde, Luiz Carlos Nobre Cavalcanti.