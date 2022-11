Hospital da Posse precisa que doadores compareçam ao banco de sangue para repor estoques - Divulgação

Publicado 28/11/2022 07:00

Para manter a regularidade no abastecimento de sangue, o Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) continua funcionando em horário ampliado entre 7h30 às 17h. A iniciativa faz parte das comemorações pelo “Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue”, celebrado na última semana.



As doações de sangue no HGNI caíram em 30% no mês de outubro, enquanto que, em setembro, essa redução foi de 40%. Manter o abastecimento regular se tornou uma necessidade, pois a unidade, que é uma referência em atendimentos de emergência na região, convive com a superlotação e o estoque de sangue tem sido insuficiente para atender a demanda. O banco de sangue precisava de 600 bolsas coletadas por mês. Atualmente, o estimado para garantir um estoque adequado são 750 doações.

A doação de sangue no HGNI pode ser feita de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h30. O hemonúcleo fica localizado próximo à recepção geral. Para doar é preciso ter entre 16 e 69 anos. Não é necessário estar em jejum, porém, o doador não pode ter se alimentado com comida gordurosa nas últimas quatro horas ou ingerido bebida alcoólica no dia anterior.

Quem foi vacinado contra a Covid-19 deve esperar sete dias para fazer sua doação. Todo o processo para coletar uma bolsa de sangue de 450 ml leva cerca de 15 minutos e pode ajudar a salvar até quatro vidas.

O banco de sangue fica localizado na Avenida Henrique Duque Estrada Mayer, n° 953, na Posse, em Nova Iguaçu. O acesso é pela recepção geral do HGNI.