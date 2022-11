Guarda Ambiental de Nova Iguaçu deu apoio a curso no último fim de semana - Divulgação

Publicado 22/11/2022 11:00

Agentes da Guarda Municipal Ambiental de Nova Iguaçu deram apoio, no último fim de semana, ao estágio prático do "Curso de Condutores da APA do Alto Iguaçu". Os alunos realizaram aula de campo em duas Unidades de Conservação Municipais: APA Rio D'ouro e APA Jaceruba.

O curso é oferecido através da parceria entre a APA Estadual do Alto Iguaçu (INEA) e o Instituto Ecopreservar com o objetivo de capacitar futuros Condutores de Visitantes e a promoção do ecoturismo.

Na APA Rio D'ouro os alunos visitaram a Fábrica de Chocolate na Estrada da Colônia e depois realizaram uma visita ao Rio São Pedro na APA Jaceruba. Na região alguns grupos que faziam churrasco às margens do rio foram abordados e solicitado o recolhimento do material.

A Guarda Ambiental ressalta que denúncias, críticas e sugestões podem ser realizadas de segunda à sexta, das 09:00 às 17:00, pelo telefone da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (21) 2667-9588 ou pela Ouvidoria da Prefeitura.